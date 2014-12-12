Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται μεγάλη κινητοποίηση και στη Λάρισα (κεντρική πλατεία 7 μ.μ), με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση έρχεται τη στιγμή που ο πρωθυπουργός θα προχωρά στις εξαγγελίες του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, όπου η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 το απόγευμα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα.