Μια ακόμα σύλληψη για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

"Συνελήφθη, χθες (10-10-2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, μία ημεδαπή γυναίκα, διότι είχε μετακινήσει περίπου -33- κατσίκια ιδιοκτησίας της για βόσκηση, σε απόσταση -1- χιλιομέτρου περίπου από τη σταβλική της εγκατάσταση, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης".