Με εργασίες για την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας τύπου led -και αντικατάσταση των παλαιών- συνεχίζονται από τον Δήμο Λαρισαίων τα έργα των αναπλάσεων σε κεντρικές οδούς της πόλης.

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων στην οδό Μανωλάκη, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες και στην οδό Κενταύρων.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου για τη διασύνδεση αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας, ενώ προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού και σε άλλα σημεία, εντός του πλέγματος των οδών που αναπλάθονται, όπως Παλαιστίνης, Ταγμ. Βελισσαρίου.

Παράλληλα, νέα φωτιστικά τεχνολογίας led αναμένεται να τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα και στην οδό Ηπείρου, στο πλαίσιο των έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται στην οδό, μέσα από το πρόγραμμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Διασύνδεση αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”), ενώ το έργο «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενίσχυση φωτισμού στην οδό Βόλου

Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί πως το προηγούμενο διάστημα, η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε σε εργασίες για την ενίσχυση του φωτισμού στην οδό Βόλου, στο τμήμα από το Γεφυράκι (στο ύψος της οδού Λιδωρικίου) ως τον κόμβο στη συμβολή με την λεωφόρο Καραμανλή.





