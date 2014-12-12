Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι προγραμματίζονται νέες ασφαλτοστρώσεις σε διάφορες οδούς του δήμου, που θα γίνουν από τη ΔΕΥΑΤ το επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι δημότες που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν συνδέσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου ή αποχέτευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες πριν από την έναρξη των έργων ασφαλτόστρωσης, σε διάστημα ενός μήνα από την παρούσα ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών πριν την ασφαλτόστρωση είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί η μελλοντική εκσκαφή των νέων οδοστρωμάτων.

Οι οδοί στις οποίες θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις είναι οι εξής:

1. Εντός της πόλης Τυρνάβου

· Στενό Αγ. Γεωργίου

· Οδός Ντάσιου

· Οδός Εμμανουήλ

· Οδός Μακεδονομάχων τρίγωνο

· Οδός Αγίου Γεδεών

· Οδός Ειρήνης – 1η Σεπτεμβρίου 1881

· Λεωφ. Καποδιστρίου

· Οδός Θράκης

· Οδός Ομονοίας

· Οδός Αντιγόνης

· Οδός 25ης Μαρτίου

· Παιδικός σταθμός Αγ. Ιωάννη

· Οδός Δημοσθένους

· Οδός Δανιήλ – Δανιήλ

2. Εντός της πόλης Αμπελώνα

· Οδός Λαρίσης

· Οδός Αγ. Κωνσταντίνου

· Οδός Ηπείρου

· Οδός Κύπρου

· Οδός Απόλλωνος 1

· Οδός Απόλλωνος 2

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ και του Δήμου Τυρνάβου.