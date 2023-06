Τρείς γυναίκες, οι κυρίες Τζώρτζια Παζώλη, Γεωργία Ποδάρα και Ζωή Τσακνάκη, περιλαμβάνονται στη νέα ανακοίνωση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Γυναίκες νέες, μορφωμένες, εργαζόμενες και μητέρες οι περισσότερες, ζουν στη Λάρισα, όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κοινωνικά, η καθεμιά στον τομέα της. Με αγωνίες και ελπίδες για το αύριο της πόλης, συντάσσονται με τον δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη και τη Συμπαράταξη Λαρισαίων.

Tζώρτζια Παζώλη

Η Τζώρτζια Παζώλη γεννήθηκε στη Λάρισα το 1986,οπου και μεγάλωσε. Είναι παντρεμένη με τον Λόρενς Μανώλη κ έχουν αποκτήσει μια κόρη και έναν γιο.

Σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι Γεωπονίας της Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων.

Απο μικρή ασχολήθηκε με τον αθλητισμό κάνοντας πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, σημειώνοντας παράλληλα πολλές διακρίσεις σε Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας (ΝΟΛ).

Προερχόμενη από οικογένεια με μακροχρόνια παρουσία στις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, εργάστηκε για 12 χρόνια ως υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρία, πριν δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση στο τομέα της αισθητικής στο κέντρο της Πόλης.

Έχοντας εμπιστοσύνη στο Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη συμμετέχει τις δημοτικές εκλογές ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων, ορμώμενη απο τις αρχές, το ήθος και το έργο της παράταξης και της Δημοτικής Αρχής. Συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον της Πόλης, μιας πόλης για τον Άνθρωπο, για εμας!

Γεωργία Ποδάρα

Η Γεωργία Ποδάρα, γεννήθηκε στη Λάρισα και μεγάλωσε στην συνοικία Αγίου Αθανασίου.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργάστηκε για δύο χρόνια στην Βαρκελώνη σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία του τεχνολογικού κλάδου.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε σε βιομηχανίες ως προϊσταμένη παραγωγής και υπεύθυνη ποιότητας καθώς επίσης και σε εταιρείες συμβούλων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Παράλληλα με τα παραπάνω ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του ΕΑΠ, ενώ από το 2019 εργάζεται ως διοικητικός στην Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Γιάννουλης. Γνωρίζει άριστα Ισπανικά και Αγγλικά.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της υπήρξε μέλος του τοπικού συλλόγου Χανίων (LBG Chania), του ευρωπαϊκού φοιτητικού οργανισμού Board of European Students of Technology (B.E.S.T) όπου παρακολούθησε σεμινάρια και συμμετείχε εθελοντικά στην διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

Η απόφαση της να θέσει υποψηφιότητα με τη «Συμπαράταξη Λαρισαίων» και τον δήμαρχο Απ. Καλογιάννη βασίζεται στη θέληση της να συμβάλλει, με τις δυνάμεις της, στην προσπάθεια που ήδη γίνεται για μια πόλη πιο ανθρώπινη, ανοιχτή σε όλους και σε όλες και πολιτιστικά ζωντανή.

Η Γεωργία Ποδάρα είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.

Ζωή Τσακνάκη

Η Ζωή Τσακνάκη εργάζεται ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός οικονομίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στις σχολές ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Λάρισας. Παιδί οικογένειας εκπαιδευτικών (ο πατέρας της κατάγεται από τη Βερδικούσια Ελασσόνας και η μητέρα της από τη Δράμα), μεγάλωσε και ζει στη Λάρισα.

Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας από το πρώην ΤΕΙ Λάρισας, στράφηκε στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελαβε από την ΑΣΠΑΙΤΕ την παιδαγωγική επάρκεια και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: «Επιχειρηματικότητα» και «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η ενασχόληση της με τον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συνάδει με τις αξίες και τις ανησυχίες της σε επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η Ζωή Τσακνάκη ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Απ. Καλογιάννη και της«Συμπαράταξης Λαρισαίων» συμμετέχει στις εκλογές με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της σπουδαίας δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Λαρισαίων.