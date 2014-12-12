Με εργασίες επί της οδού Παλαιστίνης, στο τμήμα από την οδό Ανθ.Γαζή ως την οδό Ταγμ. Βελησσαρίου, συνεχίζεται το έργο για τη διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, ενώ σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποκλεισμό κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εν λόγω τμήμα της οδού.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου έργου συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Ταγματάρχου Βελησσαρίου (από την οδό Πηνειού έως την οδό Τάκη Τσιόγκα).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εργασίες του έργου θα συνεχιστούν με τα στάδια Α7, Α8 και Α9 που αφορούν στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Παλαιστίνης (από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Παλαιστίνης (από την οδό Ανθ. Γαζή έως την οδό) Ταγμ. Βελησσαρίου από τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Παλαιστίνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εργασιών του σταδίου Α8 θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων:

α) στην συμβολή των οδών Παλαιστίνης και Φαρμακίδου και

β) στο τμήμα της οδού Παλαιστίνης, από την οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λέσβου.

Παράλληλα, γίνονται προσωρινά διπλής κατεύθυνσης τα τμήματα των οδών:

Φαρμακίδου (από Παπακυριαζή ως Παλαιστίνης)

Φαρμακίδου (από Παλαιστίνης ως Κύπρου)

Παλαιστίνης (από Φαρμακίδου ως Ταγμ. Βελησσαρίου)

και αντίστοιχα μονοδρομείται προσωρινά το τμήμα της οδού Λέσβου (από Παλαιστίνης ως Παπακυριαζή, με φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης προς την οδό Παπακυριαζή).

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

[ΣΤΑΔΙΟ Α7]

[ΣΤΑΔΙΟ Α8]

[ΣΤΑΔΙΟ Α9]

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 3,74 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.