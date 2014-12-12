Την παραγωγή επεξεργασμένου κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, ταυτόχρονα με την είσοδο σε νέες αγορές κρέατος, προωθεί η "Φάρμα Ελασσόνας" της οικογένειας Κασίδη. Η συγκεκριμένη κατηγορία εκσυγχρονίζεται και διευρύνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ήδη η επιχείρηση "εξοπλίστηκε" για το σκοπό αυτό με νέα κεφάλαια και συγκεκριμένα με ομολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ύψους 28,5 εκ. ευρώ.

Όπως σημειώνει το Food Reporter (Κωνσταντίνος Βορίλας), "o Όμιλος Κασίδη εκμεταλλεύτηκε τους υψηλότερους κύκλου εργασιών 2023 και 2024 συγκριτικά με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, παράλληλα με την αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για αιγοπρόβειο κρέας σταθερών κωδικών όπου η εταιρεία αποτελεί leader της αγοράς, ώστε να λειτουργήσει ως εγγυητής που διασφαλίζει την επόμενη ημέρα της Φάρμας Ελασσόνας. Το στρατηγικό σχέδιο είναι η Φάρμα Ελασσόνας να εντάξει νέα προϊόντα καινοτομίας και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στο portfolio της, τα οποία θα διανέμονται μέσω χονδρεμπόρων και ιδιόκτητου στόλου μεταφοράς της Κασίδης ΑΕ σε σημεία παραδοσιακής λιανικής (κρεοπωλεία) και σε σούπερ μάρκετ, μέσα από νέες, επικείμενες συμφωνίες με το ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο".

Η «επιθετική» πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τον εφοδιασμό μεμονωμένων ψητοπωλείων και σουβλατζίδικων προσέδωσε σημαντική ανάπτυξη στη θεσαλική επιχείρηση.

Κ.Τ. thessaliaeconomy.gr