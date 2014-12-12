Νέες καταστροφές από αρκούδα σε κυψέλες, δύο μελισσοκόμων αυτήν την φορά, είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον Κίσσαβο, σε περιοχή της Ανατολής κάτω από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου.

Τα συμβάντα αυτά έρχονται να προστεθούν σε ανάλογο που διαπιστώθηκε προ δύο εβδομάδων σε περιοχή πάνω από το Μεταξοχώρι και, όπως είναι φυσικό, η ανησυχία στον κόσμο μεγαλώνει. Ιδίως για τους μελισσοκόμους, αλλά και γενικότερα για αγρότες που έχουν τα κτήματά τους στις πλαγιές αυτές και για ανθρώπους (και είναι πάρα πολλοί αυτοί) που κυνηγούν ή αθλούνται σε αυτά τα σημεία.

Όπως και την περασμένη φορά, έτσι και τώρα, ενημερώθηκε η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», μέλη της οποίας, όπως διαβεβαίωσαν, θα έρθουν άμεσα για να δουν, συλλέγοντας ίχνη (πχ. τρίχες που ίσως άφησαν τα ζώα πίσω τους), αν πρόκειται για την ίδια ή άλλη αρκούδα.

Ο ένας εκ των δύο μελισσοκόμων, του οποίου κυψέλες καταστράφηκαν, πιστεύει ότι δεν πρόκειται για την ίδια αρκούδα, βασίζοντας την εκτίμησή του στον τρόπο της ζημιάς που ήταν διαφορετικός από την πρώτη περίπτωση, κάτι που τον κάνει να θεωρεί ότι τώρα πρόκειται για μικρότερο σε ηλικία ζώο.

Όπως και να ‘χει οι τελικές διαπιστώσεις θα γίνουν από τα έμπειρα μέλη της «Καλλιστώ», από την οποία δίνονται προς το παρόν οι εξής οδηγίες προς τους πολίτες:

Σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα υπάρχει ένας βασικός κανόνας:

Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αυτό σημαίνει:

1. Κρατάμε την ψυχραιμία μας

2. Μένουμε ακίνητοι

3. Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά κτλ.

4. Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στον χώρο

5. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι

6. Δεν τρέχουμε

7. Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» τον δρόμο.

Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει.

Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:

· Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.

· Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών, καθώς και ότι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.

· Καθαρίστε υπολείμματα από περσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.

· Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα.

· Ενημερώστε τις τοπικές αρχές: Δήμο, Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία.