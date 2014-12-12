Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 394 υπαλλήλων σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων σε όλη τη χώρα.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Προσόντα υποψηφίων

Τίτλοι σπουδών ανάλογοι με την ειδικότητα (π.χ. ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων, πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης ή Λογιστικής, απολυτήριο για θέσεις καθαριότητας).

Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για τις θέσεις φυλάκων.

Γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet) για τους διοικητικούς.

Επιπλέον τυπικά ή κοινωνικά κριτήρια (μεταπτυχιακοί τίτλοι, δεύτερο πτυχίο) προσμετρώνται στη μοριοδότηση.

(*) Σύμφωνα με την κατανομή τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από workenter.gr)