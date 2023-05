Την καινοτόμο υπεροχή μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι η Τρικαλινή Plushost, έρχεται να επιβραβεύσει ο κορυφαίος διαγωνισμός The Growth Hacking Awards 2023.

Το δελτίο Τύπου της εταιρείας, μας ενημερώνει σχετικά:

«Ο θεσμός που για πρώτη χρονιά διοργανώθηκε και στην Ελλάδα, έρχεται να επιβραβεύσει και να αναγνωρίσει τις καλύτερες και πιο καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές growth hacking που εφαρμόστηκαν πρόσφατα στη Ελληνική αγορά. Στον διαγωνισμό The Growth Hacking Awards 2023 συμμετείχαν ελεύθεροι επαγγελματίες, τμήματα marketing μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και digital agencies που εμπνευσθήκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν πρωτοπόρες τακτικές growth hacking.

Η Plushost, το e-commerce agency που εδρεύει στα Τρίκαλα, την πόλη της τεχνολογίας, ξεχώρισε μεταξύ του πολύ δημιουργικού και εμπνευσμένου ανταγωνισμού, λαμβάνοντας βραβεία σε έντεκα (11) κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της Best Growth Marketing Performance in e-Commerce, Best performance in turning around a business, Βest messaging testing campaign, Best Growth Marketing Performance in Subscription Boxes. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του βάθους στο οποίο φαίνεται να μελετά το κάθε project η εταιρία, με μόνο στόχο την κορυφή για τις επιδόσεις του συνεργάτη της.

Τον τίτλο του Most Awarded Agency of the Year έφεραν το ένα(1) Platinum, τα έξι(6) Golden, τα τρία(3) Silver και το ένα(1) Bronze.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που κερδίσαμε αυτά τα βραβεία στα The Growth Hacking Awards 2023 και τον τίτλο της πιο πολυβραβευμένης εταιρίας του νέου θεσμού», δήλωσε ο Θανάσης Καμέας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Plushost. «Είναι μια απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης της ομάδας μας, η οποία προσπαθεί ακατάπαυστα και ακούραστα να παρέχει στους πελάτες μας καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις πέρα και έξω από τα προφανή. Οι βραβευμένες τακτικές μας βοηθούν εδώ και χρόνια τους επιχειρηματίες που μας εμπιστεύονται, απογειώνοντας τα μετρήσιμα αποτελέσματα τους που βασίζονται στη λογική και τη μελέτη κάθε παραμέτρου του business του πελάτη μας. Ο διαγωνισμός Growth Hacking άργησε να έρθει και στην Ελλάδα. Για εμάς, αυτές οι τακτικές είναι στην καθημερινότητά μας…στο DNA μας».