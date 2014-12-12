Νέες συλλήψεις για ρευματοκλοπή στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 17 Σεπ 2025, 10:50
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, δύο άτομα, από τους οποίους ένας άνδρας και μία γυναίκα, διότι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση αυτοσχέδιων καλωδιώσεων από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς τις οικίες τους.
