Σε τραγωδία εξελίχτηκε για ένα ζευγάρι Σέρβων το ταξίδι των διακοπών στον Βόλο, προκειμένου να περάσουν λίγες μέρες αναψυχής και ανάπαυλας κοντά σε αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο 73χρονος σύζυγος έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος στην καρδιά της πόλης και δυστυχώς εξέπνευσε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της κόρης του, η οποία διαμένει χρόνια και δραστηριοποιείται στον Βόλο, καθώς και το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον στη γειτονική χώρα.

Πρόκειται για τον Μίροσλαβ Νίκολιτς, πατέρα της Σάντρας Νίκολιτς, διδάσκουσας στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσω και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. Οι συνθήκες θανάτου του 83χρονου αποτελούν ήδη αντικείμενο προανακριτικής έρευνας που διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει την 2ας Νοεμβρίου, στο ύψος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ήθελε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, προκειμένου να προσεγγίσει κοντινή πολυκατοικία, όπου διαμένει η κόρη του με την οικογένειά της.

Δυστυχώς, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία, παρασύρθηκε από μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και για μία περίπου εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή δηλαδή που σημειώθηκε το συμβάν, έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δεν τα κατάφερε και χθες κατέληξε. Είχε υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί ήταν απαισιόδοξοι από την αρχή. Χθες επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους και μία οικογένεια «ντύθηκε στα μαύρα».

Ανησύχησαν οι δικοί του και τον αναζήτησαν

Για την τραγική εξέλιξη που είχε η επίσκεψη του πεθερού του στην πόλη μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο γνωστός μουσικός Δημήτρης Κυριακόπουλος δήλωσε συγκλονισμένος. Περιέγραψε ότι ο 73χρονος είχε πάει για μπάνιο το πρωί με τη σύζυγό του, επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενος και νωρίς το απόγευμα αποφάσισε να κάνει μία βόλτα με τα πόδια. Δυστυχώς επιστρέφοντας έγινε το κακό. Ο άτυχος άνδρας είχε έρθει στον Βόλο μαζί με τη σύζυγό του μόλις μία μέρα πριν το τροχαίο. Οι δικοί του όταν καθυστέρησε να επιστρέψει στο σπίτι άρχισαν να τον αναζητούν, και τελικά ενημερώθηκαν από την Τροχαία και έσπευσαν στο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ο Μίροσλαβ Νίκολιτς είχε έρθει για διακοπές και έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο.

Η οικογένειά του, βυθισμένη στο πένθος, θα συνοδεύσει τη σορό του τις επόμενες μέρες στη Σερβία για να γίνει η κηδεία και η ταφή, με τον πόνο να είναι μεγάλος για την απώλεια ενός ανθρώπου που ήρθε για λίγες στιγμές χαράς και τελικά έφυγε από τη ζωή με τον πιο άδικο τρόπο.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ taxydromos.gr