Νεκρός στο κελί του κρατούμενος στις Φυλακές
Λάρισα | 09 Σεπ 2025, 12:02
Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε, το πρωί της Τρίτης, ένας 45χρονος στις φυλακές Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός, βρέθηκε απαγχονισμένος με ασθενοφόρο να μεταφέρει τη σορό του στο Νοσοκομείο.
kosmoslarissa.gr
