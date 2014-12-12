Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε, το πρωί της Τρίτης, ένας 45χρονος στις φυλακές Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός, βρέθηκε απαγχονισμένος με ασθενοφόρο να μεταφέρει τη σορό του στο Νοσοκομείο.

kosmoslarissa.gr