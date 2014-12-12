Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κατερίνη ένας 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής.

Ειδικότερα, το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr