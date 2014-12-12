Τραγική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν συγγενείς και συγχωριανοί, στο σπίτι 50χρονου στα Καλογριανά, όταν παραβιάστηκε η πόρτα προκειμένου να τον αναζητήσουν.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι, προερχόμενο από καμάκι ψαροντούφεκου. Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.