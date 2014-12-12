Tραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ένας 66χρονος στο Κοτρώνι Τρικάλων.

Ο άτυχος άνδρας επιστρέφοντας από τη δουλειά του, στάθμευσε το φορτηγό έξω από το σπίτι του.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα κινήθηκε και τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Διακομίσθηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης, με τις αρχές να ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

trikalaenimerosi.gr