Ζευγάρι νεκρών πελαργών στο χωράφι του, στη θέση «Βάλτος» στη Δήμητρα Αγιάς, βρήκε το πρωί της Πέμπτης 7/8 συνταξιούχος αγρότης της περιοχής. Κείτονταν κάτω από στύλο της ΔΕΗ και όπως όλα δείχνουν τα δύσμοιρα πτηνά πέθαναν από ηλεκτροπληξία.

Ο αγρότης μετέφερε τους πελαργούς στο σπίτι του στη Δήμητρα. Από εκεί, με την βοήθεια οικείων του, ενημέρωσε για το συμβάν το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, τόσο για την περισυλλογή και ταφή τους, όσο και για να βρεθεί τρόπος να βοηθηθούν τα μικρά πελαργάκια τους που άφησαν πίσω μόνα πλέον στη φωλιά, που η σύμπτωση το έφερε να βρίσκεται κοντά στο σπίτι του!

Οι υπάλληλοι του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενδιαφέρθηκαν και έφεραν σε επικοινωνία τους οικείους του αγρότη με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Οι αρμόδιοι του ΟΦΥΠΕΚΑ ζήτησαν να παρακολουθούνται τα μικρά πελαργάκια, αν και με σιγουριά διαβεβαίωσαν ότι το δυναμικό τους ένστικτο θα τα βοηθήσει να επιβιώσουν και σε λίγο καιρό να μεταναστεύσουν.

Ο αγρότης και η οικογένειά του ζητούν, ωστόσο, από τη ΔΕΗ να ελέγξει την τάση του ρεύματος και τον στύλο κάτω από τον οποίο βρέθηκε νεκρό το αγαπημένο ζευγάρι των πελαργών μήπως το συμβάν συνδέεται με κάποια βλάβη στο δίκτυο.

