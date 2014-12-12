Σε σημαντικές παρεμβάσεις για την κατασκευή, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων σε έξι κοινότητες του δήμου Ελασσόνας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με τον Δήμο Ελασσόνας και έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και εκτελείται.

Στόχος και αυτού του μεγάλου έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών άθλησης για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νεολαία.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω αθλητικά κέντρα:

Αθλητικό Κέντρο Καρυάς

Εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος

Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών

Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου

Κατασκευή νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης με ακρυλικό δάπεδο

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων μπασκετών

Σχολικό Αθλητικό Κέντρο Βαλανίδας

Κατασκευή νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο προαύλιο του σχολείου

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων μπασκετών

Αθλητικό Κέντρο Κρανιάς

Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 με συνθετικό χλοοτάπητα

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων μπασκετών

Σχολικό Αθλητικό Κέντρο Λυκείου Ελασσόνας

Κατασκευή νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης με ακρυλικό δάπεδο

Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιάδας

Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 με συνθετικό χλοοτάπητα

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών ύψους 5 μ.

Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού τεχνολογίας LED

Αθλητικό Κέντρο Λουτρού

Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 με πιστοποιημένο συνθετικό χλοοτάπητα

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών ύψους 5 μ.

Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού τεχνολογίας LED

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το σχολικό αθλητικό κέντρο στο Λύκειο Ελασσόνας και από τον Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των γηπέδων στο Λύκειο Ελασσόνας, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε σχετικά: «Ένα ακόμη μεγάλο έργο έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης και μάλιστα αυτή τη φορά περιλαμβάνει παρεμβάσεις και νέους αθλητικούς χώρους σε 6 κοινότητες του δήμου, που θα διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες άθλησης και εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η προτεραιοποίηση έγινε με βάση τον πληθυσμό και τις ανάγκες των κοινοτήτων. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα και τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εποικοδομητική συνεργασία και την αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται, να ενισχύσουμε τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών στις ορεινές κοινότητες του δήμου».