Με μια πρωτότυπη δράση και ένα ισχυρό μήνυμα για την οδική ασφάλεια Δήμος Λαρισαίων, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και φορείς της Λάρισας ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» για μια «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα».

Η δράση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όπου δεκάδες Λαρισαίες και Λαρισαίοι ενημερώθηκαν για βασικές προφυλάξεις και τους κανόνες οδικής ασφάλειας, από τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, των Προσκόπων, φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, της Νοσηλευτικής Σχολής (Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής, με υπεύθυνη την κ.Δήμητρα Αναγνωστοπούλου) και του Συλλόγου Ποντίων, της Τροχαίας Λάρισας (που διενήργησε τα αλκοτέστ) και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (που φρόντισε για τα t-shirt της δράσης). Να σημειωθεί ότι η δράση διοργανώθηκε υπό τον συντονισμό της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ.Χρύσας Τζιαστούδη.

Οι νέες και οι νέοι της πόλης, μέσα από τις δράσεις και πρωτοβουλίες για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, ανέλαβαν να μεταφέρουν το μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν. Ένας δεν πίνει… ο Οδηγός της Παρέας!», με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως της νέας γενιάς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, σε συνεργασία με τους νέους του ΔΣΝ, αλλά και εθελοντές (φορείς και άτομα), οι παρέες που είχαν βγει να διασκεδάσουν κλήθηκαν να ορίσουν τον «οδηγό της παρέας», ο οποίος δεσμευόταν να μην καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης, “οδηγοί” της βραδιάς δέχθηκαν να περάσουν (εθελοντικά και χωρίς επιπτώσεις) από αλκοτέστ, ενώ επιβραβεύτηκαν με αναμνηστικό δώρο για τη συνέπειά τους.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.Χρήστος Κέλλας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ.Ευάγγελος Παπαλέξης, η εντεταλμένη Σύμβουλος Φροντίδας Δεσποζόμενων και Αδέσποτων Ζώων, κ.Ευρυδίκη Γούλα, ο Πρόεδρος του ΔΣΝ, κ.Αλέξανδρος Τσάτσος, καθώς και πλήθος κόσμου.