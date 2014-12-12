Σειρά πρωτοβουλιών του Δήμου Λαρισαίων παίρνει σάρκα και οστά αύριο, Σάββατο και μεθαύριο, Κυριακή -πρωτοβουλίες που θέτουν στο επίκεντρο την ποιότητα ζωής, την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της Νεολαίας όλης της χώρας, καθώς και την εξωστρέφεια της Λάρισας.

«Τις επόμενες ημέρες τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες, οι νέες και οι νέοι μας, ο πολιτισμός και η εξωστρέφεια της πόλης μας. Δίνουμε βήμα στη νέα γενιά του τόπου μας, στο πλαίσιο των δράσεων για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, με την πανελλαδική συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 18 Δήμων της χώρας.

Παράλληλα, ανοίγουμε επίσημα στο κοινό τον Ιπποκράτειο Βοτανικό Κήπο, ένα εμβληματικό έργο που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την υλοποίηση επεμβάσεων που αναδεικνύουν την πορεία της Λάρισας στην ιστορία.

Τέλος, μεθαύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, βγαίνει στον “αέρα” η διαβούλευση με τους πολίτες για το ΣΒΑΚ -γιατί θέλουμε τη γνώμη των συμπολιτών μας για το πώς θέλουν να δουν τη Λάρισα να εξελίσσεται», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του σώματος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Στη Λάρισα η μεγαλύτερη συνάντηση νέων

Η Λάρισα, στο πλαίσιο της ανακήρυξής της ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, υποδέχεται το τριήμερο 14–16 Νοεμβρίου 2025 τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα Πανελλαδική Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων νέων από κάθε γωνιά της χώρας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπό την αιγίδα της ΕΕΤΑΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς και με τη συμμετοχή θεσμικών, ακαδημαϊκών και ευρωπαϊκών εταίρων.

Στην Πανελλαδική Συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων των Δήμων Πειραιά, Θέρμης, Λαμιέων, Ορεστιάδας, Σικυωνίων, Θεσσαλονίκης, Ελασσόνας, Σαλαμίνας, Παπάγου Χολαργού, Τρικάλων, Θερμαϊκού, Ιωαννίνων, Σαρωνικού, Κομοτηνής, Δέλτα, Χερσονήσου και Ωραιοκάστρου.

Η Λάρισα, μέσα από αυτή τη συνάντηση, αναδεικνύεται σε θεσμικό κόμβο νεανικής δημοκρατίας, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα: οι νέοι είναι φορείς αλλαγής, συνδιαμορφωτές πολιτικής και πυλώνες του μέλλοντος της χώρας.

Ανοιχτή «γραμμή» με τους πολίτες

Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά τις επόμενες ημέρες στη διοργάνωση μιας ανοιχτής διαδικτυακής διαβούλευσης με τους πολίτες, με θέμα το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τη μέχρι τώρα εφαρμογή του.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Η συγκεκριμένη διαβούλευση δεν αποτελεί τμήμα της θεσμικής διαδικασίας αναθεώρησης του ΣΒΑΚ, η οποία θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για μια προκαταρκτική, ανοιχτή διαβούλευση με καθαρά συμβουλευτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, που στοχεύει να καταγράψει τις απόψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για τη μελλοντική αναθεώρηση.

Ανοίγει για το κοινό ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος

Αύριο το μεσημέρι, θα ανοίξει επίσημα για το κοινό ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος, ένα πραγματικά εμβληματικό έργο, μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αναδεικνύουν την πορεία της Λάρισας στην ιστορία, διασυνδέοντας μνημεία, αστικά τοπόσημα καθώς και ιστορικούς, μνημειακούς και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.

Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, συνεχίζεται και βαίνει προς ολοκλήρωση από τη σημερινή δημοτική αρχή, ενώ ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες (μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ξενάγησης από το avatar του Ιπποκράτη). Μαζί με το σύνολο των έργων για τον Ιπποκράτειο Τόπο, τοποθετεί τη Λάρισα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον Βοτανικό Κήπο, να ξεναγηθούν και να λάβουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης, αλλά και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να μάθουν, να διασκεδάσουν και να λάβουν μέρος σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, σε ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για την εξωστρέφεια της πόλης