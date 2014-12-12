Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» (Εύη Σαλτού), να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της διαδικτυακής αξιολόγησης από τους πολίτες δεκάδων δημόσιων υπηρεσιών, που αφορούν την καθημερινότητά τους. Η αξιολόγηση αυτή έρχεται έξι μήνες μετά την πρώτη, που έδωσε το στίγμα για την εικόνα που έχουν οι πολίτες αναφορικά με υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Οπως, άλλωστε, είχε αναφερθεί τον περασμένο Μάιο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η διπλή αξιολόγηση μέσα στο έτος αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για μια ενδεχόμενη στρεβλή πρώτη εικόνα, ενώ στόχος του περιοδικού χαρακτήρα της έρευνας είναι να δίνονται μετρήσιμα και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση των υπηρεσιών κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η δεύτερη αξιολόγηση πρόκειται να έρθει με μικρές αλλαγές. Μάλιστα, φαίνεται πως επανεξετάζεται ο αριθμός των κατηγοριών που θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών για αξιολόγηση. Υπάρχει δε, η σκέψη να προστεθούν δύο κατηγορίες και ενδεχομένως να αφαιρεθεί κάποια άλλη. Πάντως, με την ολοκλήρωση της δεύτερης στη σειρά αξιολόγηση, τα στοιχεία αναμένεται να συγκροτήσουν άμεση εικόνα των αναγκών των πολιτών, με αποτέλεσμα οι φορείς να είναι πλέον σε θέση να κρίνουν σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και συγχρόνως να ελεγχθεί και η μεταβλητότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και αυτή τη φορά, όπως έγινε και τον Μάιο, μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δώσει τη δική του εικόνα για το πώς βλέπει το Δημόσιο, μέσα από την εμπειρία και τη δική του συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες και τους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση των υπηρεσιών, η οποία διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Αξιολόγησης Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 έως τις 31 Μαΐου, συμμετείχαν εθελοντικά 64.789 ενήλικοι έλληνες πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

kosmoslarissa.gr