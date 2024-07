Ο Ορέστης Τάτσης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο πλαίσιο της οποίας έγινε και η κατάθεση της πρότασης της τριμελούς Επιτροπής. Να σημειωθεί ότι η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι τριετής.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής διενέργειας των συνεντεύξεων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω της ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης που πραγματοποιήσαμε.

Μας τίμησαν με την υποψηφιότητά τους άνθρωποι με εξαιρετικά βιογραφικά, γνώσεις, εμπειρία και όρεξη για δουλειά. Οφείλουμε, όμως, να κάνουμε μία επιλογή ανάμεσα σε πολλές και πολύ αξιόλογες.

Επιλέξαμε, λοιπόν, να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεσσαλικού μας Θεάτρου, για την επόμενη τριετία, ο κ. Ορέστης Τάτσης. Ένας άνθρωπος νέος μα ταυτόχρονα καταξιωμένος στον χώρο του θεάτρου, με ηγετικά χαρακτηριστικά, αλλά και ομαδικό πνεύμα, ο οποίος πιστεύουμε ότι, σε αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και του καλλιτεχνικού αποτυπώματος του Θεσσαλικού Θεάτρου σε πανελλαδικό -και όχι μόνο- επίπεδο», σημειώνει ο Πρόεδρος του Θ.Θ., κ.Φώτιος Τζατζάκης.

Διαδικασία και υποψηφιότητες

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για την επιλογή του προσώπου που αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεσσαλικού Θεάτρου, είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο, με τη συνεδρίαση του ΔΣ για τους όρους προκήρυξης της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με ομόφωνη έγκριση, ενώ ακολούθησε η κατάθεση υποψηφιοτήτων, συνολικά 13, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές οι 12. Τέλη Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις των 12 υποψηφίων, ενώ σήμερα το μεσημέρι, η πρόταση της τριμελούς Επιτροπής κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και προχώρησε στην επιλογή του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Ορέστης Τάτσης, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της ΡΕΟΝ ΑΜΚΕ

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στα Γιάννενα. Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε ανάμεσα στα Γιάννενα, την Αθήνα, την Καστοριά, το Αγρίνιο και την Καλαμάτα, σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και Πρωτοδικεία. Ζει και εργάζεται με έδρα την Αθήνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Π.Ψ. κατεύθυνση Παιδαγωγική). 2000-2004

Φοιτητής στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α 2004-





Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην

Πολιτιστική Διαχείριση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.2006-2008

Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2009-





Κάτοχος Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β2 και Πτυχίο ικανότητας του MichiganUnivercity στην Αγγλική γλώσσα.

Παρακολούθησε επι ένα χρόνο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων (φωνή και αναπνοή στο θέατρο) με την Μίρκα Γεμετζάκη.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκηνοθεσία

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ»

του Έντουαρντ Άμπι

Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη, Σκηνικά - Κοστούμια: Κωσταντίνος

Ζαμάνης, Μουσική Σύνθεση: Θοδωρής Αμπαζής, Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Κακαβούλας, Βοηθός Σκηνογράφος – ενδυματολόγος: Αλέγια Παπαγεωργίου .

Με τους: Ναταλία Στυλιανού, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Άγγελο Ανδριόπουλο, ΣεμίναΠανηγυροπούλου.

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ Φθινόπωρο 2023

2.Το τέλος της μικρής μας πόλης

του Δημήτρη Χατζή

Διασκευή: Έλσα Ανδριανού | Βασισμένη στο διήγημα «Τάφος».

Τραγούδια - μουσική σύνθεση Θέμος Σκανδάμης

Σκηνικά: Ορέστης Τάτσης, Κοστούμια: Κων/νος Ζαμάνης, Σχεδιασμός

φωτισμών: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός σκηνοθέτη: Άνια Μπούντιοκ

Με τους: Άρης Τσαμπαλίκα, Γιάννη Κοτσαρίνη, Στάθη Κόκκορη, Γιάννη Κοντό, Αντώνη Χρήστου, Βασίλη Λαγδά.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καλοκαιρινή περιοδεία 2023

2α. Το τέλος της μικρής μας πόλης

του Δημήτρη Χατζή

Διασκευή: Έλσα Ανδριανού | Βασισμένη στο διήγημα «Τάφος».

Τραγούδια - μουσική σύνθεση Θέμος Σκανδάμης

Σκηνικά: Ορέστης Τάτσης Κοστούμια:Κων/νος Ζαμάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα,

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου.

Με τους: Άρη Τρουπάκη, Στάθη Κόκκορη, Νίκο Γιαλελή, Κώστα Κουτρουμπή, Δημήτρη Μηλιώτη και Θέμο Σκανδάμη

Θέατρο RABBITHOLE, Αθήνα Άνοιξη2022

«Ο πύργος»

του Φρανς Κάφκα

Διασκευή Έλσα Ανδριανού

Σκηνικά-Κοστούμια: Κων/νος Ζαμάνης Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα

Μάσχα Μουσική σύνθεση: Κώστας Λωλος, Κωστας Στεργίου,

Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Μαγγίνα.

Με τους: Νίκο Γιαλελη, Άρη Τρουπάκη, Ναταλία Στυλιανου, Δημήτρη Μηλιώτη, ΣεμίναΠανηγυροπούλου, Ιάκωβο Μηνδρινό, Λυγερή

Ταμπακοπούλου.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αθήνα Άνοιξη 2019

«Το δέντρο που αγαπούσε»

της ομάδας ΒΙΔΑ

Σκηνικά κοστούμια: Έλλη Παπαδάκη, μουσική-τραγούδια: Μάκης Παπαγαβριήλ, animation/γραφικά: Νικολάια Γενηγεωργίου, φωτισμοί: Ορέστης Τάτσης, κίνηση: Θένια Αντωνιάδου.

Με τις: Βίκυ Καλπάκα & Δάφνη Καφετζή

Τρένο στο Ρούφ, Αθήνα (2018-2019-2020)

«Εξόριστοι εις τας Αθήνας»

βασισμένη στο μυθιστόρημα «κρίσις» του Αρκάδιου Λευκού.

Σκηνικά-Κοστούμια: Κων/νος Ζαμάνης, φωτισμοί: Ορέστης Τάτσης,

Μουσική σύνθεση: Πέτρος Μάλαμας

Με τους: Στάθη Κόκκορη, Ναταλία Στυλιανου.

Θέατρο Τέχνης-Φεστιβαλ Ελαιώνα 2017, Θέατρο RABBITHOLE 2017, Θέατρο Έκφραση Ιωάννινα, Θέατρο Γαλαξίας Ν. Σμύρνη 2018

«Μια εξαιρετικά απλή δουλειά»

του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη

Σκηνικά-Κοστούμια: ΚώσταςΓράβος , Φωτισμοί: Ορέστης Τάτσης, Βαγγέλης Νάνος, Μουσική επιμέλεια/ραδιοφωνική παραγωγός: Θάλεια Καραμολέγκου

Με τον Δημήτρη Μηλιώτη

Studio Μαυρομιχάλη (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=5v0_9phIJ20

« Τερματικός σταθμός»

του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη

Σκηνικά – κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης,

Μουσική: Πέτρος Μάλαμας, Επιμέλεια κίνησης: Πωλίνα Κρεμαστά,

Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος.

Με τους: Παναγιώτης Ξενάκης, Άρης Τσαμπαλίκας, Διονυσία Σακελλαρίου, Στέλιος Πατσιάς.

Θέατρο 104, ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (2015)

8.«Η Φθορά»

του Δημήτρη Τσεκούρα

Σκηνογραφική και φωτιστική επιμέλεια: Ορέστης Τάτσης

Επιμέλεια κοστουμιού: Ελένη Στρούλια

Με τον Στάθη Κόκκορη και τον Βαγγέλη Κηπουρό (μουσικό επί σκηνής)

Καφενείο «Μουριά» στην Αθήνα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Καλαμάτα, Θεσ/νικη (2013-2014-2016)

9.«Τα μάγια της πεταλούδας»

του Φεδερικο Γαρθία Λόρκα

σε συνεργασία με τη Ρηνιώ Κυριαζή

Δραματουργική επεξεργασία: Ορέστης Τάτσης,Σκηνικά – κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης, Μουσική: Νίκος Βελιώτης, Επιμέλεια κίνησης: Κική Μπάκα, Φωτισμοί: Ορέστης Τάτσης Βαγγέλης Νέτης.

Με τους: Κώστα Βασαρδάνη, Ρηνιώ Κυριαζή, Μαρία Τσιμά, Δήμητρα Γκλιάτη, Βίκυ Καλπάκα, Άρη Τσαμπαλίκα, Μιχάλη Μπίζιο.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, καλοκαιρινή περιοδεία (2011)

10.«Η Μαρκησία ντε Σάντ»

του Γιούκιο Μισίμα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Ζαμάνης, κοστούμια: Μπιάνκα Νικολαερίζη,

Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Με τους: Μαρία Τσιμά, Ανατολή Αθανασιάδου, Βίκυ Καλπάκα, Δάφνη Καφετζή, Ελένη Καλαρά, Πάνο Ροκίδη.

Θέατρο Σφενδόνη (2011)

11.«Η μπέμπα»

του Δημήτρη Τσεκούρα

Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης:

Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής, Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιαδου

Με την Ναταλία Στυλιανού

Απλό Θέατρο (Νέα σκηνή) και στο θέατρο Στοά (2010), Πολυθέαμα (Ιωάννινα), Θέατρο Απόλλων (Πάτρα) κ.α.

Διδασκαλία καλλιτεχνική εκπαίδευση

Εργάστηκε ως:

Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Φιλοσοφίας στην Δραματική σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2012-2015) και σε Δημόσια ΙΕΚ (2015).

Καθηγητής υποκριτικής και πολιτισμικής ιστορίας της εταιρίας EOS ART:

1) τρίμηνο μεταπτυχιακό σεμινάριο για ηθοποιούς (Διδάσκοντες: Ε.Ανδριανού Δ. Ήμελλος, Ν. Γιαλελής, Ε. Μποζά, Μ. Σαββίδου, Α.Τρουπάκης, Ν. Στυλιανού, Ορ.Τάτσης) με θέμα την τραγωδία (2015 - 2016) και την κωμωδία (2017-2018).

2) επτάμηνο τμήμα θεατρικής προετοιμασίας για νέους που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις στις δραματικές σχολές και στο Υπουργείο Πολιτισμού. (2017-2020)

3) θεατρικό σεμινάριο για νέους ηθοποιούς και σπουδαστές.

Θέμα: Ανιχνεύοντας έναν ''ρόλο'' Υλικό αναφοράς: Fernando Pessoa ''Ποιήματα'. (2015)

Καλλιτεχνική διεύθυνση - παραγωγή

Καλλιτεχνικός διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Ρέον» από το 2008 έως σήμερα. Η Ρέον εστιάζει στη δημιουργία δομών, κοινών τόπων ανταλλαγής και συνδημιουργίας καθώς και στην εισαγωγή και διασπορά των παραστατικών τεχνών στην κοινότητα. Έχει επιχορηγηθεί και υποστηριχθεί από το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., το ΥΠ.ΠΟ.Α., τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος, Καρέλια, Κωστόπουλου, το Ι.Ε.Π., το Υπουργείο Παιδείας και την Ε.Ε. ενώ έχει συνεργαστεί με πολλούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας / Ιωαννίνων, το Κέντρο Μελέτης και Χορού Ι.Ρ.Ντάνκαν, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κ.α., καθώς και Διεθνή Φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχει πραγματοποιήσει παραγωγές δεκάδων θεατρικών παραστάσεων σε σκηνοθεσία του Ορέστη Τάτση, Ιόλης Ανδρεάδη, Άρη Τρουπάκη, Ελένης Μποζά κ. α. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντίστοιχα οργανώθηκαν παραγωγές παραστάσεων σύγχρονου χορού της ομάδας CreoDanceCompany της χορογράφου Πωλίνας Κρεμαστα, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και δρώμενα στον δημόσιο χώρο, συνέδρια, συμμετοχές σε Διεθνή φεστιβάλ κ.α. Η ομάδα έχει αποσπάσει το 1ο βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ SarajevoWinter Η χορογράφος είναι επίσης η εμπνεύστρια και ιδρύτρια του εκπαιδευτικού κινητικού προγράμματος “Σκυτάλη”, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2012-2020) και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα 25 πιο εμπνευσμένα προγράμματα της Ευρώπης, από το δίκτυο χορογραφικών κέντρων EDN.

Η Ρέον συμμετείχε στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DigitACT”, επιδοτούμενο από την Ε.Ε. 2021-2023 Developing Digital Skills for Young Actors and Young Performing Arts Technicians in the era of pandemic – ERASMUS +, με εκπροσώπους για την εταιρεία τον Ορέστη Τάτση και Δημήτρη Κακαβούλα.

Συνεργάτες: MalaVoadora (Πορτογαλλία), ARTSCAPE (Λιθουανία), CenterforSocialIn-novation (Κύπρος), MITOS (Κύπρος), ΡΕΟΝ (Ελλάδα), TeatroPubblicoPugliese (Ιταλία).

Οργάνωσε και εκτέλεσε την παραγωγή του «ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ» | 2022 με το οποίο έγινε η έναρξη του «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

https://reon.productions/

Εκδόσεις / Αρθρογραφία

Συμμετείχε στην ομάδα έκδοσης του περιοδικού Λόγου και Κριτικής «το Έρμα» (2015-2022) και ήταν υπεύθυνος έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού «Αντικλείδι» (Ιωάννινα 2001-2003), με τα οποία οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για την λογοτεχνία, το βιβλίο, την πολιτική θεωρία κ.α. Άρθρα και κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε προγράμματα παραστάσεων, περιοδικά (Βαβυλωνία, Contact, City Vibes κ.α) και εφημερίδες (Εφημερίδα των Συντακτών, Αυγή, Σύγχρονη Έκφραση) με θέμα την πολιτική, το θέατρο, τη ζωγραφική, το βιβλίο κ.α.

Βοηθός σκηνοθέτη / Σχεδιαστής φωτισμών

Σχεδιαστής φωτισμών της παράστασης «Δούλες» του Ζαν Ζενέ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κοντού Κεντρική Σκηνή ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (2024).

Σχεδιαστής φωτισμών της παράστασης «Η μεταμόρφωση του Κάφκα» της ομάδας ΒΙ.ΔΑ. θέατρο Επί Κολωνω (2018-2019).

Σύμβουλος δραματουργίας στις παραστάσεις «Βορεάδες» , «flâneuse.», «Ceci n’est pas un siège» κ.α. της ομάδας χορού creo που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Σύρο και σε διεθνή Φεστιβάλ (2010 -2018).

Σχεδιαστής φωτισμών της παράστασης «Destination Free» της ομάδας χορού {1,1,1} που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά και στο BIOS (2017).

Βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Πόθοι κάτω από της Λεύκες» του Ευγένιου Ο Νήλ σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα στην Κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (2017).

Σκηνοθετική επιμέλεια σε συνεργασία με τη Ράνια Οικονομίδου της Ε΄ Ραψωδία της Ιλιάδας στο Εθνικό θέατρο (2011).

Σκηνοθετική-εικαστική επιμέλεια της παράλληλης παρουσίασης βιβλίου του Δ. Τσεκούρα «η ομορφιά σου» (εκδ Ελληνικά Γράμματα) με βίντεο φωτογραφίες του Δ.Καρπέτη και ζωντανή μουσική από τη μπάντα Magic de Spell στο Nosotros.

Βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ» του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ανάσα ζωής» του Ντέβιντ Χέαρ, «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» του Ευγένιου Ο Νήλ, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, στο Απλό Θέατρο(2008-2010).

Βοηθός παραγωγής για τρείς θεατρικές σεζόν για τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Φάσμα.

Βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαϊδη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος όπου και ανέλαβε την προσαρμογή και δραματουργική επεξεργασία του κειμένου(2007).

Βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση «Ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου και όσα του πλησίον σου εστί» στο πρόγραμμα των Δέκα Εντολών της Πειραματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαϊδη (2006).

Βοηθός σκηνογράφου του Τάκη Στεφάνου στην παράσταση «Δεν υπάρχει ρόλος για σας» στο Δη.Πε.Θε Ιωαννίνων (2003).

Βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση το «Χρυσό Κλειδί» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στην παιδική σκηνή του Δη.Πε.Θε Ιωαννίνων(2002).

Σχεδιαστής φωτισμών στις παραστάσεις σύγχρονου χορού «Νυσταγμογραφήματα», «Νο 38» , «Ένας, κανένας και εκατό χιλιάδες» της ομάδας Solus creo στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελλήνων Χορογράφων (2005 – 2008).

Υπεύθυνος παραγωγής και φωτιστής της παράστασης χορού «εγώ δε φοβάμαι» της ομάδας Salto Mortale, στα Γιάννινα, θέατρο Καμπέρειο.

Διοργανωτής συναυλιών 1) στη Μουσική Σκηνή Pal στα Ιωάννινα σε αρκετές από τις οποίες επιμελήθηκε και το φωτισμό. 2) με την εταιρία οργάνωσης και παραγωγής συναυλιών ΗΩ productions σε καλοκαιρινές περιοδείες και φεστιβάλ. (2001-2004).