Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Λάρισας εξαιτίας ύποπτων κρουσμάτων ευλογιάς που έχουν εντοπιστεί σε εκτροφές της Τσαριτσάνης, της Φαλάνης, αλλά και περιοχής της Λάρισας.

Ειδικά το ύποπτο κρούσμα στην Τσαριτσάνη έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία με δεδομένο ότι οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας είχαν επικεντρωθεί στην προσπάθεια να παραμείνει καθαρός από την ευλογία ο δήμος Ελασσόνας.

Σε περίπτωση που το κρούσμα της Τσαριτσάνης επιβεβαιωθεί ως θετικό στην ευλογιά τότε μιλάμε για καταστροφική εξέλιξη, επισημαίνουν κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

paidis.com