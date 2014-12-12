Νέος υποδιοικητής στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ο Μεσσήνιος Άγγελος Χρονάς
Ειδήσεις | 15 Οκτ 2025, 08:16
Στη θέση του υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα τοποθετήθηκε ο Μεσσήνιος χειρουργός Αγγελος Χρονάς.
Ο κ. Χρονάς μεταξύ άλλων είχε διατελέσει αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για θέματα επί περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.
eleftheriaonline.gr
