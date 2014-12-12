Το τρίτο κατά σειράν αίτημα εκταφής του γιου του, Δημήτρη, κατέθεσε μέσω του συνηγόρου του ο Παύλος Ασλανίδης ενώπιον της διευθύνουσας στο Εφετείο Λάρισας, προέδρου Εφετών, Μαρίας Λιάνου, στα χέρια της οποίας βρίσκεται πλέον η δικογραφία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο αίτημα ζητείται η εκταφή των τεμαχίων του σώματος του Δημήτρη Ασλανίδη, για να γίνει έλεγχος DNA «στα πέντε “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών». Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του νεαρού παιδιού.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό αίτημα, «η αιτούμενη ανακριτική πράξη είναι απολύτως αναγκαία για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του υιού μου, αφού δεν έλαβαν χώραν οι δέουσες εξετάσεις. (...)

Το προηγούμενο διάστημα ο Παύλος Ασλανίδης είχε υποβάλει δύο αιτήματα εκταφής, τα οποία απορρίφθηκαν.

B.M. kosmoslarissa.gr