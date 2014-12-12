Ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά με γοργούς ρυθμούς την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου 5×5 στα Δελέρια, που θα παραδοθεί σύντομα στη νεολαία και στους κατοίκους της περιοχής, αποτελώντας μια σημαντική νέα αθλητική υποδομή που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας και θα δώσει διέξοδο στον αθλητισμό και την άθληση.

Στο σημείο βρέθηκε για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Νταλαγιάννη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δελερίων Μάκη Γκότση, εκφράζοντας όλοι την ικανοποίησή τους για την πρόοδο και την ταχύτητα με την οποία προχωρά η κατασκευή του γηπέδου.

Από την πρώτη στιγμή που η δημοτική αρχή ανέλαβε τα ηνία του Δήμου έθεσε τον αθλητισμό και τις υποδομές του σε απόλυτη προτεραιότητα, επαναφέροντας σε χρήση το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου που είχε εγκαταλειφθεί, προχωρώντας σε σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης στα κλειστά γυμναστήρια, δημιουργώντας το νέο γήπεδο μπάσκετ στη Ροδιά και δρομολογώντας την κατασκευή νέων υποδομών σε όλο τον Δήμο.

Ήδη προχωρά η δημιουργία ενός ακόμη γηπέδου 5×5 στον Τύρναβο, δύο νέων γηπέδων μπάσκετ στην πόλη του Τυρνάβου καθώς και νέων γηπέδων 5×5 στο Δαμάσι και το Αργυροπούλι, ενώ η δημοτική αρχή εξετάζει την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δένδρα και τα Πλατανούλια, σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ για τα νέα σχολικά συγκροτήματα που πρόκειται να ανεγερθούν στις περιοχές αυτές.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα συντήρησης όλων των αθλητικών υποδομών του Δήμου, ενώ αναμένεται από την Περιφέρεια η κατασκευή νέου κολυμβητηρίου που θα αλλάξει συνολικά την εικόνα του αθλητισμού στον Τύρναβο.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Τυρνάβου, με τη δημοτική αρχή να διεκδικεί από την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια τη στήριξη για την πλήρη ανακαίνιση και ανακατασκευή του.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε ότι «η νεολαία και ο αθλητισμός αποτελούν στοίχημα για τον Δήμο μας, από την πρώτη στιγμή δουλεύουμε συστηματικά για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές, να παραδώσουμε νέους χώρους άθλησης και να δώσουμε σε κάθε χωριό και στις πόλεις μας, τη δυνατότητα πρόσβασης στον αθλητισμό. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα».