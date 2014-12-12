Eνα νέο, πιο απλό και πιο γενναιόδωρο «Εξοικονομώ» ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στο φθινόπωρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 90%, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Το «Εξοικονομώ 2026» θα χρηματοδοτηθεί με 2,5 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, στοχεύοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και στην αναβάθμιση των κατοικιών σε «πράσινα» σπίτια με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στο φθινόπωρο.

Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου είναι ότι καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, νησιά και ορεινές περιοχές. Οι έλεγχοι των αιτήσεων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Η κρατική επιχορήγηση στο νέο «Εξοικονομώ 2026» θα κυμαίνεται από 50% έως και 90%, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας.

Τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι οικογένειες με ΑμεΑ και οι πολύτεκνοι θα λάβουν την υψηλότερη επιδότηση, ενώ για τα υπόλοιπα νοικοκυριά τα ποσοστά θα διαμορφώνονται κλιμακωτά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατοικία θα κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ, με στόχο κάθε έργο να επιτυγχάνει αναβάθμιση τουλάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών και εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από govnews.gr)