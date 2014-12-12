Σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές της Σκεπαστής Αγοράς των Φαρσάλων, στην είσοδο της πόλης από τη Λάρισα, θα υλοποιήσει το νέο έργο, τη σύμβαση του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου στεγάστρου, το οποίο θα καλύψει τον χώρο ανάμεσα στα δύο υφιστάμενα στέγαστρα. Επίσης προβλέπει και παρεμβάσεις συντήρησης στις υφιστάμενες υποδομές.

Σε δήλωση του μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης, ο κ. Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Με το νέο έργο αναβάθμισης της Σκεπαστής Αγοράς των Φαρσάλων, συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις υποδομές της πόλης και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών.

Η Σκεπαστή Αγορά αποτελεί έναν ζωντανό χώρο εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας όπου διεξάγεται η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά αλλά και η εμποροπανήγυρη και η βελτίωσή της με νέο στέγαστρο και εργασίες συντήρησης θα συμβάλει ουσιαστικά στη λειτουργικότητα και την αισθητική της.

Επενδύουμε σταθερά σε έργα που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δίνουν προστιθέμενη αξία στην πόλη και στον Δήμο μας».

Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου, αρχιτέκτονας κ. Νίνα Τσικαρδώνη.