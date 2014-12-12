Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ) υλοποιεί ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής που αφορά τη συμπληρωματική αντιπλημμυρική προστασία ανατολικά της πόλης του Τυρνάβου, στην οδό 1ης Σεπτεμβρίου, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής από έντονα καιρικά φαινόμενα και τη βελτίωση των συνθηκών απορροής ομβρίων υδάτων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αγωγών συλλογής ομβρίων, τη διασύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο και εργασίες αποκατάστασης των περιμετρικών οδών που επηρεάζονται από τις εκσκαφές, με ασφαλτοστρώσεις και τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της οδικής βατότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΤ, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τυρνάβου.

Στο σημείο του έργου πραγματοποίησαν αυτοψία ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ Σταύρος Τσαγκαράκος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Αρβανίτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τα τεχνικά στελέχη για την πρόοδο των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής τόνισε:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δώσαμε προτεραιότητα σε έργα υποδομής που λύνουν χρόνια προβλήματα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο —από την αντιπλημμυρική προστασία έως τις ασφαλτοστρώσεις— δίνουμε λύσεις που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Τα έργα της ΔΕΥΑΤ προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και συνδέονται άμεσα με τις εκτεταμένες αποκαταστάσεις οδών και ασφαλτοστρώσεις σε Τύρναβο, Αμπελώνα και στα χωριά μας.»