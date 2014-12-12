Στην αντικατάσταση παλιών αγωγών ύδρευσης στη Γιάννουλη προχωρούν Δήμος Λαρισαίων και ΔΕΥΑΛ. Η σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 1,25 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) υπεγράφη το πρωί της Δευτέρας, από τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάση Μαμάκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Καφφές Ζ Δημ. και ΣΙΑ» ΕΤΕ, κ. Δημήτριο Καφφέ.

«Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, καθώς και τα επόμενα έργα που έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή, κάνουμε ακόμη ένα βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Γιάννουλης, προωθώντας την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και αιτημάτων. Η Δημοτική Ενότητα αποκτά σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας υδροδότησης των νοικοκυριών. Μειώνονται οι διαρροές, λόγω θραύσεων στο παλιό δίκτυο, εξορθολογίζεται και εκσυγχρονίζεται το δίκτυο διανομής, με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», σημειώνει ο κ.Μαμάκος, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης.

«Το έργο, πέρα από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑΛ, θα έχει και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς με την ολοκλήρωση του έργου και την ενεργοποίηση των νέων δικτύων περιορίζονται σημαντικά οι διαρροές, εξορθολογίζεται η κατανάλωση πόσιμου νερού, με θετικό αντίκτυπο για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες υγιεινής και αναβαθμίζεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του δικτύου», τονίζει από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Στη συνάντηση εργασίας για την υπογραφή της σύμβασης μετείχαν ακόμη, από τη ΔΕΥΑΛ, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Δημήτρης Σαββοργινάκης και η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Άννα Ζαχίδου, και από την ανάδοχο εταιρεία η κ. Μάγδα Καφφέ.

Πιο αναλυτικά

Το έργο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης» χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 5,15 χλμ, καθώς και παροχών ύδρευσης, ενώ θα κατασκευαστούν νέα δίκτυα, με στόχο τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων.

Προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών είναι η τοποθέτηση βανών διακοπής υδροδότησης, έτσι ώστε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου να επηρεάζεται όσο το δυνατόν μικρότερο τμήμα της περιοχής από τη διακοπή υδροδότησης. Να σημειωθεί ότι με το πέρας των εργασιών αντικατάστασης των αγωγών, θα γίνει και πλήρης ανακατασκευή του οδοστρώματος.