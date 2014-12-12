Νέο κρούσμα ευλογιάς σε εκτροφή στον Αμπελώνα
Τύρναβος | 27 Σεπ 2025, 09:20
Ενα νέο κρούσμα ευλογιάς διαπιστώθηκε από το κτηνιατρικό εργαστήριο της Αθήνας σε μεσαίου μεγέθους εκτροφή αιγοπροβάτων στον Αμπελώνα.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη το κοπάδι αναμένεται να θανατωθεί πιθανότατα και σήμερα, ενώ από τους κτηνίατρους προγραμματίζονται νέοι έλεγχοι σε εκτροφές της περιοχής.
Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η καταπολέμηση και ο περιορισμός της νόσου παρά τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες και τα μέτρα που λαμβάνονται από την περιφέρεια παραμένει άπιαστο όνειρο.
