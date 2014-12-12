Ενα νέο κρούσμα ευλογιάς διαπιστώθηκε από το κτηνιατρικό εργαστήριο της Αθήνας σε μεσαίου μεγέθους εκτροφή αιγοπροβάτων στον Αμπελώνα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη το κοπάδι αναμένεται να θανατωθεί πιθανότατα και σήμερα, ενώ από τους κτηνίατρους προγραμματίζονται νέοι έλεγχοι σε εκτροφές της περιοχής.