Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της πόλης των Φαρσάλων ξεκινά, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση σε τμήματα οδών της πόλης που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στην επιφάνεια του οδοστρώματος τους, τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της χρήσης, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπέστησαν και ζημιές σε μεγάλο βαθμό από την θεομηνία του «DANIEL».

Μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην αναβάθμιση των υποδομών της πόλης. Προφανώς και οι ανάγκες συνεχίζουν να «τρέχουν» και για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες μας καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να ιεραρχούνται τα προβλήματα και να δρομολογούνται τα έργα για την επίλυσή τους, τόσο στα Φάρσαλα, όσο και στα χωριά μας».

Οι δρόμοι που θα αποκατασταθούν είναι οι παρακάτω:

Φάρσαλα : Οδός Θέτιδος (από οδός Βόλου έως το τέλος του ανατολικού τμήματος της Πόλης)

Φάρσαλα: Οδός Αγίου Δημητρίου (από Θέτιδος έως Α΄ Εργατικές κατοικίες)

Φάρσαλα: Δρόμοι περιμετρικά και εσωτερικά των Α΄ Εργατικών κατοικιών.

Φάρσαλα: Οδός Β. Ουγκώ (από Ανωχωρίου έως Αθηνών)

Φάρσαλα: Οδός Λεωνίδου (από Απιδανού έως Β. Ουγκώ)

Φάρσαλα: Οδός Β. Παύλου (από Περικλέους έως Ν. Ιωνίας)

Φάρσαλα: Οδός Ανωχωρίου (από Λεωνίδου έως Αριστοτέλους)

Φάρσαλα: Οδός Καραϊσκάκη (από Θέτιδος έως Β. Παύλου)

Φάρσαλα: Οδός Κελευστή Μαυρογιώργου (από Βόλου έως Καραϊσκάκη)

Φάρσαλα: Οδός Πλαστήρα (από Θέτιδος έως Βόλου)

Φάρσαλα: Αποκατάσταση διασταύρωσης (Αριστείδου – Βόλου έως Πλαστήρα)

Φάρσαλα: Οδός Κανάρη (από Λαρίσης έως Βόλου)