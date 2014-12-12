Νέο μηχανογραφικό πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες θα πρέπει από αύριο έως και το βράδυ της Δευτέρας (08/09) να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία υποβολής ξεκινά αύριο, Πέμπτη 04/09 στις 11.00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (08/09) στις 23.59.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko->tempi.it.minedu.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.

