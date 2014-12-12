Η Ν.Υ Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ανακοινώνει την παραλαβή ενός νέου οχήματος, το οποίο πρόσφερε η εταιρεία ΖΕΝΙΘ, πάροχος φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Το όχημα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖΕΝΙΘ, κ. Fabio Quaranta συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Καιτελίδη.

Η προσφορά αυτή διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία του τμήματος, ενισχύοντας σημαντικά τις εξωτερικές δράσεις, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση περισσότερων μονάδων αίματος για τις ανάγκες των ασθενών.

"Το Τμήμα Αιμοδοσίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην εταιρεία ΖΕΝΙΘ για την πολύτιμη προσφορά της".