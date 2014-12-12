Σημαντική βελτίωση στα δύο βοηθητικά γήπεδα των Φαρσάλων, δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο και απέναντι από τις εγκαταστάσεις των 5Χ5 στην οδό Βόλου, αναμένεται να επιφέρει το νέο σύστημα άρδευσης που τοποθετήθηκε και λειτουργεί.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Φαρσάλων, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε πως «η τοποθέτηση και λειτουργία του νέου συστήματος άρδευσης στα δύο βοηθητικά γήπεδα της πόλης μας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση των αθλητικών μας υποδομών. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως αυτή, δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες τόσο για τους αθλητές όσο και για τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα Φάρσαλα. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να επενδύει σε έργα που προάγουν τον αθλητισμό, ενισχύουν τη νεολαία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών».