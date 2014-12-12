Από το Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι, λόγω χειμερινού ωραρίου, το Κοιμητήριο θα κλείνει στις 17.30.

Κατά συνέπεια, οι κηδείες που τελούνται σε ενοριακούς ναούς, θα πρέπει να διαβάζονται το αργότερο μέχρι δύο ώρες πριν το κλείσιμο του Κοιμητηρίου, δηλαδή μέχρι τις 15.30, ενώ όσες τελούνται στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου το αργότερο μέχρι τις 16.00.