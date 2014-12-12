Η μεγάλη αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή του Πλαταμώνα λόγω του Αυγούστου, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά το πρόβλημα της ανεπάρκειας των βασικών υποδομών της κωμόπολης όπως του δικτύου ύδρευσης στο οποίο κάθε καλοκαίρι σημειώνονται βλάβες. Αυτή τη φορά οι βρύσες - τουλάχιστον σε ένα μέρος του Πλαταμώνα-, βγάζουν απο την Κυριακή μαύρο νερό καθώς σημειώθηκε σοβαρή βλάβη σε αγωγό κοντά στη βίλα Μοσκώφ.

Οι παραθεριστές και οι ντόπιοι είναι για μια ακόμη φορά αγανακτισμένοι καθώς το νερό είναι ακατάλληλο ακόμα και για πλύση. Η μόνη λύση είναι το εμφιαλωμένο νερό με τα σούπερ μάρκετ και τα μπακάλικα να προμηθεύονται συνεχώς μεγάλες ποσότητες για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Σε ότι αφορά την επιστροφή στην κανονικότητα, μέχρι σήμερα (πρωί Τρίτης) στην ιστοσελίδα της τοπικής ΔΕΥΑ παραμένει η ανακοίνωση της Κυριακής: "Σας ενημερώνουμε ότι Σήμερα Κυριακή 10-08-2025, λόγω τεχνικού προβλήματος στην πηγή των Αγ. Αποστόλων, δημιουργήθηκε θολότητα στο νερό του δικτύου στην περιοχή του λόφου και σε ένα τμήμα στην οδό Φρουρίου εκατέρωθεν της βίλας του Μοσχώφ. Παρακαλούμε τους Δημότες να αποφεύγουν να κάνουν χρήση του νερού έως ότου καθαρίσει το δίκτυο".

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr