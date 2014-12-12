Κάλλιο αργά παρά ποτέ... Έφτασε η πολυπόθητη ώρα ώστε το νερό του Ληθαίου ποταμού στο νομό Τρικάλων να αρχίσει να πέφτει στο νεότευκτο φράγμα, εκεί κοντά στην Καλαμπάκα, για να σχηματιστεί η πολυπόθητη λίμνη που θα καλύψει μεγάλες αγροτικές ανάγκες σε πότισμα.

Το ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή:

"Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, 23-30/9/2025, εκτός απροόπτου καιρικού συμβάντος, θα γίνει η έμφραξη της στοάς εκτροπής και τα νερά του ποταμού Ληθαίου θα αρχίσουν να κατακλύζουν την περιοχή όπου θα σχηματιστεί η λίμνη.

Όσοι κάτοικοι των γύρω χωριών και οικισμών καθώς και της ευρύτερης περιοχής διέρχονται ή πλησιάζουν στην περιοχή που θα κατακλυστεί από τα νερά του ποταμού Ληθαίουπρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής για τους ερχόμενους μήνες και την χειμερινή περίοδο 2025-2026 :

1. Η άνοδος των νερών στην τεχνητή λίμνη πιθανόν να είναι πολύ γρήγορη, ορισμένες ημέρες, που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από τώρα, ιδίως μετά από δυνατές βροχοπτώσεις στην περιοχή της λεκάνης του ποταμού. Η γρήγορη αυτή άνοδος της στάθμης της λίμνης μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σε όσους βρίσκονται κοντά στην όχθη της. Ο όγκος της τεχνητής λίμνης θα αυξάνεται κατά τον χρόνο του σχηματισμού της.

2. Η παραμονή ή προσέγγιση στις όχθες της λίμνης πρέπει να αποφεύγεται λόγω των κινδύνων από καθιζήσεις ή κατολισθήσεις του εδάφους.

3. Το πέρασμα από τμήματα της περιοχής που θα έχουν κατακλυστεί από τα νερά είναι πολύ επικίνδυνο για πεζούς, ζώα ή τροχοφόρα γιατί μπορεί να βρεθούν απότομα σε βαθιά νερά ή να κολλήσουν στην λάσπη.

4. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται πρόχειρα πλωτά μέσα όπως ακατάλληλες βάρκες, σχεδίες, κ.λπ. για την μεταφορά ατόμων ή φορτίων

5. Η κολύμβηση μέσα στην τεχνητή λίμνη απαγορεύεται

6. Κίνδυνοι μπορούν να υπάρξουν και στην περιοχή της κοίτης κατάντη του φράγματος από ανάβλυσμα της στάθμης νερού λόγω υπερχείλισης της λίμνης ή από άλλες αιτίες. Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να θεωρούν ότι η κοίτη του ποταμού και μετά το φράγμα έχει πάντοτε νερό, και η παροχή κάθε στιγμή μπορεί να αυξηθεί.

Με την ανακοίνωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει και δεν θα έχει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα που θα γίνουν σε περίπτωση που δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

Χρύσα Ντιντή"

thessaliaeconomy.gr