Το ψηφοδέλτιο του Νίκου Ευαγγέλου -"Με σχέδιο και σκληρή δουλειά πάμε μπροστά τον δήμο Ελασσόνας"
Ελασσόνα | 01 Σεπ 2023, 23:54
Σε δήλωσή του μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τις δημοτικές εκλογές , ο πρώην δήμαρχος Ελασσόνας και επικεφαλής της παράταξης «ΑλλάΖουμε» Νίκος Ευαγγέλου αναφέρει:
«Θέλω να ευχαριστήσω τους 330 συμπολίτες μου, που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας και στέκονται στο πλευρό του συνδυασμού. Μαζί θα δώσουμε αυτή την μάχη, προκειμένου η Ελασσόνα ν’ αλλάξει βηματισμό και ν’ ακολουθήσει ξανά τον δρόμο της ανάπτυξης.
Μετά από τέσσερα χρόνια στασιμότητας και οπισθοδρόμηση, ο δήμος Ελασσόνας αλλάζει σελίδα. Με σχέδιο και έργα που εγγυώνται την βελτίωση των συνθηκών ζωής για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή μας, θα δώσουμε πνοή στον τόπο μας.
Εγγυόμαστε πως η επόμενη ημέρα -μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου- θα είναι μια περίοδος σκληρής δουλειάς για να πάμε -όλοι μαζί- προς τα μπρος τον δήμο Ελασσόνας. Καλό αγώνα σε όλους».
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΑλλάΖουμε» για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου είναι:
- ΑΒΔΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΑΓΙΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΝΙΚΟΛΕΤΑ
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΑΡΣΕΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΑΡΣΕΝΗΣΘΩΜΑΣ
- ΑΡΣΕΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΓΚΑΔΗΜΗΤΡΑ
- ΑΣΣΥΧΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΒΑΙΤΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
- ΒΑΛΙΑΚΟΣΗΛΙΑΣ
- ΒΑΛΙΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΒΑΛΙΩΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΒΑΛΙΩΤΗΘΕΟΔΩΡΑ
- ΒΑΛΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΒΑΛΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΑΛΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΒΕΛΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΒΙΤΚΟΥΜΑΡΙΑ
- ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΑΛΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΓΕΡΑΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΓΕΡΟΦΩΚΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΓΙΑΜΟΥΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΓΙΑΜΟΥΖΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΓΙΑΜΟΥΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
- ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥΜΑΡΙΑ
- ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΓΚΑΣΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΚΙΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
- ΓΚΟΛΟΒΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
- ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΓΚΟΥΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΚΟΥΘΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΓΚΟΥΝΤΗΣΜΙΧΑΗΛ
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
- ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥΑΓΟΡΗ
- ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΓΚΟΥΤΖΙΑΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΡΕΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΔΑΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
- ΔΕΡΒΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΔΗΜΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΑΓΓΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΖΑΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
- ΖΑΡΩΤΗ ΦΑΝΗ
- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΖΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΗΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΖΗΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
- ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΖΥΓΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΑΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
- ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΑΡΒΕΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
- ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
- ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
- ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΟΚΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
- ΚΟΚΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΚΟΛΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
- ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΟΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΗ
- ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
- ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
- ΚΟΥΡΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΜΩΝ
- ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΛΙΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
- ΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΛΙΑΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
- ΛΙΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΓΑΘΗ
- ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΙΡΗ
- ΜΑΝΑΧΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΗΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΙΧΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΜΟΥΛΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
- ΜΠΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΠΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
- ΜΠΟΥΜΠΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΜΥΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
- ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΛΙΩ
- ΝΤΑΛΙΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΝΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΝΤΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΝΤΕΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΓΓΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
- ΠΑΛΤΣΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
- ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΘΗ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΝΙΚΗ
- ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΠΕΡΓΚΙΟΝΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝ
- ΠΙΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΛΑΤΣΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
- ΠΟΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΟΥΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΠΡΟΒΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
- ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΣΑΛΑΒΑΤΗ ΑΓΑΘΗ
- ΣΑΠΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
- ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΣΒΑΡΝΑ ΜΑΡΙΑ
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΣΛΙΚΑΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ
- ΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
- ΣΟΥΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΑΝΤΖΕΛΑ
- ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΣΟΥΡΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
- ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΣΤΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
- ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΑΧΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΖΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΙΑΝΑ ΧΑΙΔΩ
- ΤΖΙΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
- ΤΖΙΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΖΙΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΤΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΤΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
- ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΤΣΑΚΝΑΚΗ-ΠΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΙΑΒΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΤΣΙΑΝΤΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
- ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
- ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ-ΠΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΤΣΙΠΛΙΚΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
- ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΤΣΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΦΑΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
- ΦΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
- ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΦΡΑΝΤΖΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
- ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΧΑΛΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΧΑΡΙΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
- ΨΥΡΡΑ ΑΝΝΑ
- ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ