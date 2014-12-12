Ένα είδος ανένδοτου νομικού αγώνα για να περάσει το AEL FC ARENA στην ερασιτεχνική ΑΕΛ, ξεκινούν οι διοικήσεις των ΠΑΕ και της ερασιτεχνικής.

Αυτό είναι το συμπέρασμα ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Joist με τη συμμετοχή των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ Αχιλλέα και Γιάννη Νταβέλη, των νομικών τους συμβούλων αλλά και των τελευταίων χρονικά διοικήσεων της ερασιτεχνικής ΑΕΛ.

"Στην περίφημη παραχώρηση του γηπεδικού όπως αυτή εξυφαινεται από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες δεν τηρούνται οι όροι", τόνισε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Ως ΠΑΕ ΑΕΛ, συνέχισε, έχουμε ισχυρούς νομικούς λόγους να πιστεύουμε ότι οι όροι της παραχώρησης έχουν καταπέσει. Θα ξεκινήσει ανένδοτος νομικός αγώνας σε όλα τα επίπεδα με την απόλυτη σύμπνοια της Ερασιτεχνικής, κατέληξε ο μεγαλομέτοχος δείχνοντας έτσι το τι θα ακολουθήσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείο όπου θα εστιάσουν οι νομικές ενέργειες είναι το ποσοστό που δικαιούται η ερασιτεχνική ΑΕΛ από την εταιρεία Γήπεδο ΑΕ, εξαιτίας της απώλειας λόγω φυγής από το Αλκαζάρ. Ο ιδιοκτήτης του γηπέδου Κώστας Πηλαδάκης θεωρεί από την πλευρά του πως νομικά οι ισχυρισμοί είναι έωλοι, εκτιμώντας πως στη σύμβαση της παραχώρησης αναφέρεται η δωρεά χρημάτων προς τον ερασιτέχνη αλλά όχι ως υποχρέωση.

Ο πρώην πρόεδρος της ερασιτεχνικής ΑΕΛ Αντώνης Γραβάνης είπε πως το γήπεδο αυτό που χτίστηκε για να στεγάσει τα όνειρα όλων μας, έγινε μια θηλιά στο λαιμό.

Στη συνέχεια, οι τοποθετήσεις των διοικούντων της ΑΕΛ σε ΠΑΕ και ερασιτεχνική είπαν πως “να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι το έτος 2025 και με τη τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα γεγονότα του 2013 που στιγμάτισαν την εν λόγω ιστορία!”.

Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο χτίστηκε σε δημοτικό οικόπεδο που δόθηκε δωρεάν από την δημοτική αρχή Τζανακούλη στον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, χωρίς ο Δήμος ή η ομάδα να εξασφαλίσουν το παραμικρό μερίδιο συμμετοχής στο AEL FC ARENA...

