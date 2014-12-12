Τις δυνάμεις τους ενώνουν Δήμος Λαρισαίων, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την υλοποίηση της δράσης «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στη Λάρισα, το βράδυ του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου.

Οι νέες και οι νέοι της πόλης, μέσα από τις δράσεις και πρωτοβουλίες για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν. Ένας δεν πίνει… ο Οδηγός της Παρέας!», με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως της νέας γενιάς, ώστε να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας απευθύνουν κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και μεμονωμένους εθελοντές να συμβάλλουν στην υλοποίηση της δράσης, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στο τηλ. 2413 500 228 και στο mail dhmsxes@larissa.gov.gr, στην Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χρύσα Τζιαστούδη.