Συνεχίζεται η προβολή ισπανικών ταινιών στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Οι Νύχτες Κινηματογράφου διοργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου θα προβληθεί η ταινία:

Τα πρόβατα δεν χάνουν το τρένο (Las ovejas no pierden el tren, ρομαντική κωμωδία, Ισπανία, 2014, 103’) του Álvaro Fernández Armero, με τους: Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Alberto San Juan, Candela Peña, Jorge Bosch, Kiti Mánver, Irene Escolar, Pepo Oliva.

Υπόθεση : Η Λουίσα κι ο Αλμπέρτο υποχρεώθηκαν να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, αλλά η ειδυλλιακή αγροτική ζωή αρχίζει γρήγορα να δείχνει τη λιγότερο ευχάριστη πλευρά της. Επιπλέον, το ζευγάρι δεν περνά και τις καλύτερες στιγμές του. Αυτός που δεν έχει σκοπό ούτε καν να πατήσει το πόδι του στα χωράφια είναι ο Χουάν, ο αδελφός του Αλμπέρτο, ο οποίος βγαίνει με τη Νατάλια, που ο Χουάν βλέπει ως σανίδα σωτηρίας. Από την άλλη, η αδελφή της Λουίσα, η Σάρα, έχει συνηθίσει να διοχετεύει το άγχος της στους άντρες, με τους οποίους δεν καταφέρνει τελικά να τα βρει, ώσπου εμφανίζεται ο Πάκο, ένας αθλητικογράφος, ο οποίος μάλιστα φαίνεται διατεθειμένος ακόμα και να την παντρευτεί. Ή έτσι νομίζει εκείνη…

Μια ταινία που προσεγγίζει με πολύ έξυπνο τρόπο σύγχρονα ζητήματα, όπως ο γάμος, ο έρωτας και η οικονομική κρίση, παρουσιάζοντάς τα με δροσιά και αρκετές δόσεις χιούμορ.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.

Ώρα έναρξης προβολής: 21.30.

Είσοδος ελεύθερη.