Με άλλη μια ισπανική ταινία συνεχίζονται οι Νύχτες Κινηματογράφου στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Οι προβολές διοργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Την Τετάρτη 20 Αυγούστου θα προβληθεί η ταινία:

Επτά τραπέζια γαλλικού μπιλιάρδου (Siete mesas de billar francés, Ισπανία, 2007, 116’) της Gracia Querejeta, με τους: Maribel Verdú, Blanca Portillo, Jesús Castejón, Amparo Baró.

Υπόθεση: Η ταινία αφηγείται μια οικογενειακή ιστορία αλληλεγγύης και υπέρβασης και αναδεικνύουν την ικανότητα των γυναικών να επαναπροσδιορίζονται σε περιόδους κρίσης. Η πρωταγωνίστρια Άνχελα αποφασίζει να επιστρέψει στην πόλη και να λειτουργήσει τη χρεοκοπημένη επιχείρηση του πατέρα της, μια αίθουσα τυχερών παιχνιδιών με επτά τραπέζια γαλλικού μπιλιάρδου, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Η ταινία είχε αξιοσημείωτη εθνική και διεθνή πορεία με σημαντική παρουσία σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ, ενώ οι Ισπανίδες ηθοποιοί Amparo Baró και Amparo Baró τιμήθηκαν με τα βραβεία Goya για την καλύτερη πρώτη και δεύτερη γυναικεία ερμηνεία, αντίστοιχα.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.

Ώρα έναρξης προβολής: 21.30.

Είσοδος ελεύθερη.