Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΥΘ: Μαζί για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 27/9/2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σκιάθου-Μπούρτζι.

Σε δήλωσή του ο Νίκος Σακκάς, πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Τρικκαίων, επισημαίνει τα εξής:

«Η Διοίκηση της ΠΕΔ Θεσσαλίας, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή διάλογο - μέσω του οποίου αναδεικνύονται τα μείζονα ζητήματα της περιοχής μας - διοργανώνει ημερίδα στη Σκιάθο,όπου θα τεθεί στο επίκεντρο η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας.

Στόχος μας η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων που αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα για το παρόν και το μέλλον του θεσσαλικού διαμερίσματος.

Στην ημερίδα θα αναλυθούν αφενός η εμπειρία της συνεργασίας,την οποία είχαν οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με τον νεοσύστατο ΟΔΥΘ και αφετέρου τα αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφονται μετά την πρόσφατη αρδευτική περίοδο. Συνάμα,ψηλά στην ατζέντα πρόκειται να βρεθούν περαιτέρω συνέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητο να υπάρξουν, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του πλέον πολύτιμου πόρου, που δεν είναι άλλος από το νερό.

Η ΠΕΔ μπαίνει μπροστά στα μεγάλα ζητήματα των πολιτών της Θεσσαλίας».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10:45 - 11:00 Προσέλευση Προσκεκλημένων

11:00 – 11:10 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Σκιάθου κ. Θεόδωρου Τζούμα

11:10 – 11:30 Χαιρετισμοί Επισήμων

11:30– 11:40 Έναρξη εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Νικόλαο Σακκά

11:40– 12:00 «ΟΔΥΘ: ένας καινοτόμος οργανισμός για την διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας τον 21ο αιώνα»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε., Αντιπρύτανης Καθηγητής, Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:00– 12:20 «Διαχείριση αρδευτικού νερού σε συνθήκες λειψυδρίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Αθανάσιος Κορκόβελος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε.

12:20– 12:55 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις

12:55– 13:00 Αποφώνηση ημερίδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Σακκά

Η ημερίδαθα μεταδοθεί επίσης ζωντανάαπό το παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=WATPoCRKK5c