Σε δήλωσή του ο Νίκος Σακκάς, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων, επισημαίνει τα εξής:

«Με τρόπο σαφή, απόλυτο και κατηγορηματικό καταδικάζουμε την επίθεση που δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου Λαρισαίων Αχιλλέας Κέλλας από πολίτη εντός του Δημαρχείου.

Εκπροσωπώντας τους αυτοδιοικητικούς στους Δήμους της Θεσσαλίας δηλώνουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας πως η βία δεν είναι δυνατόν να αποτελεί μέσο επίλυσης διαφορών σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής.

Η όποια αντίθεση ή κριτική είναι καλοδεχούμενη εφόσον εκφράζεται με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αντιδήμαρχο Αχιλλέα Κέλλα και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των αιρετών, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους απρόσκοπτα, χωρίς εκφοβισμούς και βιαιότητες.

Είναι ζήτημα Δημοκρατίας…».