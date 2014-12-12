H βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Ευαγγελία Λιακούλη, ανακοίνωσε ότι την αύριο Δευτέρα θα μεταβεί στην Εισαγγελία Λάρισας όπου έχει ήδη καταθέσει την από 13/08/2025 αναφορά, βάσει της οποίας κινήθηκε προανάκριση. Η κυρία Λιακούλη, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται να προσκομίσει νέα, συμπληρωματικά στοιχεία "που θέτουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της ζωονόσου από το ΥΠΑΑΤ και ειδικά στο ζήτημα του εμβολιασμού και στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν".

Ειδικότερα, στην παρέμβασή της η κ Λιακούλη, επισημαίνει:

« Μακάρι να μην είχαμε δικαιωθεί. Μακάρι ο εξαρχής προβληματισμός μας γι’αυτά που βλέπαμε να ήταν μόνο μια υπερβολική ανησυχία και να έμεναν μια φωνή στο περιθώριο. Όταν αρχές Ιουνίου, έθεσα δημόσια τα ερωτήματα για την διαχείριση της ευλογιάς, για το ζήτημα του εμβολίου ως μέσου πρόληψης για όσα ζώα είχαν απομείνει, για την αμφισβητούμενη εφαρμογή του επιβαλλόμενου από το ΥΠΑΑΤ πρωτοκόλλου, καθώς χαρακτηριζόταν από ειδικούς απαρχαιωμένο και αναποτελεσματικό – όπως δυστυχώς επιβεβαιώθηκε-, όταν ζητούσα διαφάνεια, σχέδιο, προληπτική μέριμνα, όταν κατέθεσα στις 13.08.2025 Αναφορά στην Εισαγγελία, βλέποντας τον αφανισμό της κτηνοτροφίας να συντελείται μπροστά μας, όχι μόνο δεν άνοιξε μια σοβαρή συζήτηση, αλλά άνοιξε ένας «κλεφτοπόλεμος». Άλλοι είπαν «δραματοποιεί τα γεγονότα», άλλοι είπαν «είναι επικοινωνιακή η θέση» και οι πιο …πρόθυμοι, οι πεπεισμένοι τότε από το ΥΠΑΑΤ ότι όλα πήγαιναν καλά, έσπευσαν να με χαρακτηρίσουν «άσχετη» .

Τελικώς, δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι εμείς σωστά ανησυχούσαμε.

Περίπου 400.000 ζώα θανατώθηκαν, οι κτηνοτρόφοι ξεκληρίστηκαν, τα μέτρα απέτυχαν, τα πρωτόκολλα ευτελίστηκαν, η ευλογιά σαρώνει ακόμα, πόροι δεν δόθηκαν, οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, αποζημιώσεις δεν δίνονται και βοήθεια δεν ζητείται από την ΕΕ.

Σήμερα, όταν όλοι μιλούν για το «πώς φτάσαμε ως εδώ», κάποιοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ!

Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, πολιτικές και νομικές, οι οποίες έχουν ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΑ.

Αυτά τα ονοματεπώνυμα ερευνά ήδη η Εισαγγελία Λάρισας, η οποία ήδη μετά την από 13/08/2025 αναφορά μου, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Πριν από ένα μήνα περίπου, αποκάλυψα – σοκαρισμένη και η ίδια!- ότι μετά από σχετική πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ Hansen απάντησε για το θέμα της ευλογιάς ότι η Ελλάδα δεν αιτήθηκε ούτε τα διαθέσιμα από την ΕΕ πιστοποιημένα εμβόλια, ούτε τα μέτρα στήριξης για τους αφανισμένους κτηνοτρόφους.

Πρόσφατα, μετά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, τα ίδια επιβεβαίωσε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Κατόπιν αυτών , εγείρονται πολύ συγκεκριμένα ζητήματα προς έρευνα της Δικαιοσύνης :

·Ποιος ευθύνεται που δεν ενεργοποιήθηκαν ΕΓΚΑΙΡΑ και ΟΛΑ τα μέτρα στήριξης της ΕΕ;

Ποιος ευθύνεται που το ΥΠΑΑΤ στην αρχή ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, μετά παραδέχθηκε ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι διαθέσιμο, για να καταλήξει τελικά στη θέση ότι και υπάρχει και είναι διαθέσιμο ,αλλά είναι επιβλαβές στην …διακίνηση της φέτας ;

Ποια ακριβώς είναι η επίπτωση του εμβολίου στη φέτα, δεδομένου ότι ο ιός της ευλογιάς δεν μεταδίδεται στο κρέας και στο γάλα , το οποίο είναι απολύτως ασφαλές , ειδικά μετά την παστερίωση;

Σχετίζεται η άρνηση του εμβολίου με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, εάν ζητούσαμε στήριξη της Ευρώπης, θα αποκαλύπτονταν μέσω της μέτρησης των ζώων ότι «στα έγγραφα» η χώρα φέρεται ότι έχει περίπου 18 εκατομμύρια ζώα, αλλά στην πραγματικότητα έχει 6,5 εκατομμύρια ζώα;

Συνδέεται αυτό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Για ποιον λόγο δεν ενεργοποιήθηκαν τα «ειδικά μέτρα στήριξης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ορεινές – ημιορεινές και ήδη πληγείσες περιοχές , όπως η Θεσσαλία ήδη από τον Daniel;

Ποιος ευθύνεται που δεν δόθηκαν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές από τον Ιανουάριο ακόμη, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καραντίνας;

Ποιος ευθύνεται που δεν έγιναν από την αρχή εμφάνισης της νόσου απολυμαντικοί σταθμοί παντού στην επικράτεια, όπως επιτάσσουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες;

Ποιος ευθύνεται για την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την πλήρη απαξίωσή τους;

Ποιος ευθύνεται που δεν διεκδικήσαμε μέχρι σήμερα την de minimis αποζημίωση των 50.000 € ανά εγκατάσταση, όπως ενημερώνει ο επίτροπος Hansen;

Ποιος ευθύνεται που οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα πάντα, βρίσκονται ακόμη σε καραντίνα οι περιοχές τους και δεν μπορούν να φτιάξουν νέα κοπάδια, ενώ δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για τα νέα κοπάδια, τα οποία σε κάθε περίπτωση, θα αρχίσουν να είναι παραγωγικά σε ενάμιση χρόνο;

Ποιος, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ευθύνεται, για το τεράστιο ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ ;

Επειδή η Ιστορία έχει πάντα τον τρόπο της να ζητά λογαριασμό, τα ερωτήματα αυτά θα καταθέσω τη Δευτέρα στον κ Εισαγγελέα».