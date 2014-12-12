Εκ νέου στην Εισαγγελία Λάρισας μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα (27/10/2025) η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με την ανεπαρκέστατη διαχείριση της ευλογιάς και της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου από την κυβέρνηση, αλλά και σε συνέχεια της από 13/08/2025 Αναφοράς της, βάσει της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση.

Η βουλευτής σήμερα θα προσκομίσει νέα, συμπληρωματικά στοιχεία που θέτουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της ζωονόσου από το ΥΠΑΑΤ και ειδικά στο ζήτημα του εμβολιασμού και στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν και καταφανώς έχουν αποτύχει πλήρως μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα και στο πλαίσιο της ζωονόσου, πανελλαδικά έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 ζώα θανατώθηκαν, με τους κτηνοτρόφους να ξεκληρίζονται καθημερινά, βλέποντας το ζωικό τους κεφάλαιο να χάνεται, εξαιτίας των αποτυχημένων κυβερνητικών ‘’μέτρων’’ και ‘’πρωτοκόλλων’’, αλλά και εξαιτίας της κυβερνητικής αβελτηρίας σε ό,τι αφορά την αδυναμία λήψης ευρωπαϊκών πόρων και μέσων που ενώ διατίθενται δωρεάν, ποτέ δεν ζητήθηκαν επισήμως από την ελληνική πλευρά.

«Σήμερα, όταν όλοι μιλούν για το ‘’πώς φτάσαμε ως εδώ’’, ορισμένοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ!», συμπλήρωσε η Ευαγγελία Λιακούλη πριν εισέλθει στην Εισαγγελία Λάρισας, συμπληρώνοντας πως «υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, πολιτικές και νομικές, οι οποίες έχουν ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΑ και αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν. Οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας, της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας βρίσκονται ‘’με την πλάτη στον τοίχο’’, χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη, χωρίς να το αξίζουν. Όλοι και όλα στο ‘’μεγεθυντικό φακό’’, λοιπόν, αφού κανείς ‘’επίσημος’’ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του για μια καταστροφή που συνεχίζεται…».