Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσάτσαρου:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις προηγούμενες εκλογές, μου κάνατε την ύψιστη τιμή να μου εμπιστευθείτε την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου, έθεσα ως απόλυτη προτεραιότητα την υπεύθυνη και ανιδιοτελή άσκηση των καθηκόντων μου, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου μας και την υποστήριξη όλων των συναδέλφων, χωρίς καμία διάκριση.

Με συνέπεια και εργατικότητα, στάθηκα δίπλα σε κάθε συνάδελφο που με χρειάστηκε, χωρίς προβολές και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις. Εργάστηκα για την ισχυρή και αξιοπρεπή παρουσία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε κάθε θεσμικό πεδίο, για την εξωστρέφεια και την ουσιαστική εκπροσώπησή του, αλλά και για την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Συλλόγου και μελών του.

Η εισήγησή μου για την καθιέρωση της μετάδοσης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα αυτής της προσπάθειας για διαφάνεια και συμμετοχή.

Δεν ήταν όλα εύκολα. Παρά την επίμονη και ειλικρινή προσπάθειά μου για σύνθεση και συνεργασία, υπήρξαν αντιστάσεις που δεν επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε τομές και βελτιώσεις που θα ωφελούσαν ακόμη περισσότερο τον Σύλλογό μας.

Όμως, αυτές οι δυσκολίες δεν με αποθάρρυναν. Αντίθετα, με έπεισαν ακόμη περισσότερο για την ανάγκη να προχωρήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με αποφασιστικότητα, ενότητα και όραμα.

Σήμερα, με περισσότερη εμπειρία, με την ίδια διάθεση προσφοράς, με σοβαρότητα, εντιμότητα και ακλόνητη πίστη στη συνεργατική λειτουργία, θέτω εκ νέου την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας στις εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2025.

Στην επόμενη τετραετία μπορούμε να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, να δώσουμε στον Σύλλογό μας τη θέση που του αξίζει, να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις και να στηρίξουμε ακόμη πιο έμπρακτα το λειτούργημα και τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά. Ζητώ από εσάς την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας, για να συνεχίσουμε μαζί – με σταθερότητα, με όραμα και με ενότητα – την πορεία ενός Συλλόγου ισχυρού, σύγχρονου και ανοιχτού σε όλους».