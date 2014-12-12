Σε Σταθμό ΚΤΕΛ της Λάρισας, όπου, μεταξύ άλλων, εκτελούνται δρομολόγια προς τη Βουλγαρία, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. μια 39χρονη υπήκοος Τσεχίας.

Σε συνεργασία με την ΥΔΕΕ Ηρακλείου Κρήτης η 39χρονη συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου, έχοντας εξαπατήσει ηλικιωμένες γυναίκες στην Κρήτη, με το πρόσχημα του δήθεν τροχαίου δυστυχήματος.

Μάλιστα στην κατοχή της βρέθηκε χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των 58.400 ευρώ, που κατά την Αστυνομία προέρχεται από την απάτη σε βάρος γυναίκας από την οποία απέσπασε περί τις 60.000 ευρώ.

Η 39χρονη συμμετείχε στην απάτη σε ρόλο "εισπράκτορα" και μετά τη σύλληψή της αναμένεται να μεταχθεί από την Εισαγγελία της Λάρισας στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)