Ο Δήμος και η τοπική κοινότητα Αγιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας η ΔΕΥΑ Αγιάς και η ΠΕΔ Θεσσαλίας διοργανώνουν πολυήμερες εκδηλώσεις με αφορμή την θρησκευτική γιορτή των πολιούχων Αγίων Αντωνίων, τα εγκαίνια της 28 ης Γιορτής Μήλου, την επέτειο απελευθέρωσης από τους Τούρκους καθώς και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού για το Δήμο Αγιάς που παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθώς και το σύνολο σχεδόν του τοπικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν από την Κυριακή 31 Αυγούστου έως το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31/08/2025

Γενικός σημαιοστολισμός οικιών και καταστημάτων από το μεσημέριτης 31 ης Αυγούστου μέχρι το βράδυ της 1 ης Σεπτεμβρίου

7:15μμ Συγκέντρωση τοπικών αρχών για την υποδοχή τουΘεοφιλέστατου Επισκόπου Ολβίας κκ Επιφάνειου

7:30μμ Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος τουΘεοφιλέστατου Επισκόπου Ολβίας κκ Επιφάνειου

8:00μμ Άφιξη επισήμων

8:30μμ Περιφορά της εικόνας με τη συνοδεία της φιλαρμονικής τουΔήμου Τυρνάβου

9:45μμ Χαιρετισμοί – Ομιλίες - Εγκαίνια Γιορτής Μήλου

ΔΕΥΤΕΡΑ, 01/09/2025

7:30πμ Όρθρος – Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του ΘεοφιλέστατουΕπισκόπου Ολβίας κκ Επιφάνειου

10:00πμ Προσέλευση επισήμων, δοξολογία, ομιλία για τηναπελευθέρωση της πόλης, κατάθεση στεφάνων

9:00μμ Μουσική βραδιά με την ορχήστρα του Χρήστου Παπαχρήστου

ΤΡΙΤΗ, 02/09/2025

9:00μμ Δράσεις Νερού από την ΔΕΥΑ Αγιάς - Συναυλία με την ΕλένηΤσαλιγοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ, 03/09/2025

7:00μμ Εικαστικό – εμψυχωτικό εργαστήρι « Μίλα μου για Μήλα»

9:00μμ Μουσική βραδιά με το συγκρότημα ARGON

ΠΕΜΠΤΗ, 04/09/2025

8:30μμ Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με την ορχήστρα Ντουμαλάνι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05/09/2025

7:00μμ Διαδραστικά παιχνίδια με θέμα το Μήλο για μικρούς καιμεγάλους

9:00μμ Μουσική βραδιά με το σχήμα 4/4

ΣΑΒΒΑΤΟ, 06/09/2025

7:00μμ Μαγειρεύοντας Μήλα – Παιδική Κουζίνα

9:00μμ Μουσική βραδιά με την παρέα του Αλέξανδρου Τσιωνά